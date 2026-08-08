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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 8 Agosto 2026

Passoscuro più inclusiva: nuova pedana per l’accessibilità nella spiaggia libera a ridosso dell’Opera Don Guanella

Stasio: “Vogliamo che tutte le spiagge del territorio siano accessibili per favorire l’inclusione”

 

 

Una nuova pedana per l’accessibilità è stata realizzata nella spiaggia libera comunale di Passossuro a ridosso dell’Opera Don Guanella, con l’obiettivo di consentire anche alle persone con difficoltà motorie di raggiungere più facilmente l’arenile e vivere il mare in condizioni di maggiore autonomia e sicurezza.

 

“L’intervento dell’Amministrazione comunale ha consentito di sostituire la precedente struttura, assolutamente inadeguata e precaria, presente da diversi anni sulla spiaggia, con una nuova pedana a norma e in linea con i criteri di accessibilità e inclusionedichiara il Consigliere Comunale, Mauro Stasio.

 

“Il nostro obiettivo – aggiunge – è fare in modo che, nei prossimi anni, tutte le spiagge del territorio siano accessibili a chiunque. Vogliamo costruire una città dove ogni persona possa avere la possibilità di vivere pienamente il territorio, il mare e, più in generale, tutti gli spazi pubblici”.

 

 

“Abbiamo ancora molto da fare, ma la direzione è chiara: lavorare per abbattere le barriere architettoniche e costruire una città nella quale l’accessibilità e l’inclusione siano diritti concreti e non soltanto principi.“ conclude Mauro Stasio

 

 

 

 

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Mauro Stasio Passoscuro Pedana disabili
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