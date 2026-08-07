Passoscuro, lavoratori in nero e violazioni fiscali: scattano sanzioni per quasi 30mila euro

Controlli della Guardia di Finanza: contestati anche 12mila euro di IVA non versata e proposta la sospensione dell’attività

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio pianificati per la stagione estiva, hanno concluso due distinti interventi ispettivi a contrasto del lavoro sommerso e delle violazioni tributarie.

Le attività, eseguite dai militari del Gruppo di Civitavecchia e della Compagnia di Fiumicino, hanno interessato imprese operanti nei settori della ristorazione, del commercio di prossimità e del comparto extra-alberghiero, consentendo di individuare complessivamente quattro lavoratori impiegati in totale assenza della prescritta comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.

Il primo intervento, effettuato in località Passoscuro nel comune di Fiumicino, ha permesso di rilevare l’omesso versamento dell’IVA per un importo di circa 12.000 euro, ritenute Irpef non operate e non versate per circa 2.000 euro, nonché il mancato pagamento del canone speciale Rai.

Nel medesimo contesto è stata accertata la presenza di due lavoratori irregolari, circostanza che ha determinato l’applicazione della maxisanzione per 9.750 euro, unitamente a un’ulteriore sanzione amministrativa di 19.500 euro per l’inosservanza dell’obbligo di corresponsione delle retribuzioni tramite strumenti tracciabili.

Poiché la totalità della manodopera impiegata è risultata non regolarizzata, è stata inoltrata la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Un secondo intervento, eseguito nel comune di Santa Marinella nei confronti di un esercizio commerciale di prossimità, ha portato all’individuazione di altri due lavoratori in nero, con la conseguente irrogazione della maxisanzione amministrativa pari a 3.900 euro.

I successivi approfondimenti di natura fiscale hanno inoltre consentito di riscontrare violazioni formali correlate agli obblighi di tenuta delle scritture contabili e agli adempimenti previsti dalla normativa tributaria in materia di ritenute da lavoro dipendente.

L’attività svolta si inquadra nei compiti istituzionali affidati al Corpo a tutela della legalità economico-finanziaria, in cui il contrasto al sommerso da lavoro e all’evasione fiscale risponde al principio costituzionale di Referente: Ten. Vanessa Tocci; Contatti: 3208084486 equità fiscale.

In questo contesto, l’azione delle Fiamme Gialle mira a verificare il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e tributari per prevenire l’omissione dei versamenti erariali e previdenziali, concorrendo al contempo a ripristinare le regolari condizioni di mercato e a salvaguardare la libera concorrenza a salvaguardia degli operatori economici che agiscono nel pieno rispetto delle regole.