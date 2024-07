Passoscuro, l’Amministrazione comunale di Fiumicino ricorda l’anniversario dell’attentato a Paolo Borsellino

Il Vice Sindaco Giovanna Onorati ed il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, i Consiglieri Comunali Massimiliano Catini e Stefano Calandra, hanno ricordato l’anniversario dell’attentato a Paolo Borsellino, accaduto il 19 luglio 1992 a Palermo.

A Passoscuro, in piazza Domenica Santarelli, di fronte al murales che ritrae Borsellino e Falcone, realizzato dall’artista Mauro Rossignoli, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale hanno voluto omaggiare uno dei magistrati più influenti e rispettati nella lotta contro la mafia siciliana che, insieme a cinque agenti della scorta, persero la vita in un attentato mafioso in Via D’Amelio, a Palermo.

“Un evento che ha segnato profondamente la nazione ed il mondo intero, lasciando un’eredità di coraggio e determinazione nella lotta contro la mafia – ha dichiarato il Vice sindaco, Giovanna Onorati – Il suo impegno incrollabile per la giustizia, nonostante le minacce e i pericoli costanti, lo ha reso un simbolo di integrità e dedizione. L’anniversario della sua morte è un momento di riflessione sull’importanza della lotta alla criminalità organizzata e sul ruolo che ogni cittadino può avere nel promuovere una società più giusta e sicura”.

“Le istituzioni e i rappresentanti della giustizia ricordano Borsellino non solo per il suo sacrificio, ma anche per lo straordinario contributo alla lotta contro la criminalità organizzata. Momenti come questi sono un’occasione per riaffermare l’impegno dello Stato nel promuovere la cultura della legalità e ricordare Borsellino significa impegnarsi a costruire una società più giusta e sicura, dove il sacrificio di chi ha combattuto per la legalità non sia stato vano” ha aggiunto il Presidente del Consiglio, Roberto Severini.