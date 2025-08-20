Passoscuro: intervento urgente alla palestra di Via Florinas, struttura temporaneamente chiusa

Durante l’ispezione sono state rilevate infiltrazioni d’acqua in diversi punti del tetto

A seguito di un recente sopralluogo tecnico presso la palestra di Via Florinas a Passoscuro, è emersa la necessità di un intervento urgente di recupero della copertura dell’edificio, che presenta evidenti segni di degrado.

Durante l’ispezione sono state rilevate infiltrazioni d’acqua in diversi punti del tetto e la presenza di uccelli nel sottotetto, condizioni che compromettono la sicurezza e l’igiene della struttura.

“Abbiamo disposto la chiusura temporanea della palestra, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza. Siamo già al lavoro – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – per attivare quanto prima le procedure necessarie al recupero della copertura”.