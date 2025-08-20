Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 20 Agosto 2025

Passoscuro: intervento urgente alla palestra di Via Florinas, struttura temporaneamente chiusa

Durante l’ispezione sono state rilevate infiltrazioni d’acqua in diversi punti del tetto

 

A seguito di un recente sopralluogo tecnico presso la palestra di Via Florinas a Passoscuro, è emersa la necessità di un intervento urgente di recupero della copertura dell’edificio, che presenta evidenti segni di degrado.

 

Durante l’ispezione sono state rilevate infiltrazioni d’acqua in diversi punti del tetto e la presenza di uccelli nel sottotetto, condizioni che compromettono la sicurezza e l’igiene della struttura.

 

Abbiamo disposto la chiusura temporanea della palestra, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza. Siamo già al lavoro – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – per attivare quanto prima le procedure necessarie al recupero della copertura”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Giovanna Onorati Palestra Passoscuro
Articoli correlati
Cronaca

Passoscuro: intervento urgente alla palestra di Via Florinas, struttura temporaneamente chiusa

mercoledì, 20 Agosto 2025
Cronaca

Discarica abusiva in via Passo della Sentinella: scoperti i colpevoli

mercoledì, 20 Agosto 2025
Sport

Gli azzurri del nuoto paralimpico volano in Thailandia per i Mondiali Virtus

mercoledì, 20 Agosto 2025
Sport

La Supernova completa il roster con il play Justin Vivero

mercoledì, 20 Agosto 2025
Cronaca

Furti nell'aeroporto di Fiumicino, la Polizia di Frontiera incastra quattro ladri

mercoledì, 20 Agosto 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz