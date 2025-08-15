Passo della Sentinella: sequestrata dai Carabinieri di Fiumicino una discarica abusiva

I militari mettono i sigilli a un’area vicina al fiume dove è notevole la presenza di eternit

di Umberto Serenelli

Scattano i sigilli per la discarica abusiva di eternit dopo il blitz dei Carabinieri della stazione di Fiumicino città, nel quartiere di Passo della Sentinella. L’intervento del personale dell’Arma si è concentrato su un’abitazione in via Passo della Sentinella praticamente circondata non solo di coperture ondulate del materiale in amianto ma anche da tante altre schifezze.

Stiamo parlando di circa 300 metri quadrati di giardino ed oltre trasbordanti di elettrodomestici, mobilia, sacchi di calcinacci, recipienti contenenti vernici e di sanitari, finiti nel mirino dell’attiva stazione dei Carabinieri, comandata dal maresciallo capo Salvatore De Santis.

Questa vasta gamma di rifiuti si trova a pochi passi da tante altre abitazioni e dista alcuni metri dall’argine destro del fiume Tevere. Ovviamente i militari hanno proceduto alla denuncia dei proprietari dell’immobile il cui cortile è invaso da rifiuti anche tossici. Nel raggiungere l’area incriminata, le pattuglie hanno posato le loro attenzioni sulla presenza di altre discariche di immondizia su via del Faro, via Passo della Sentinella e via Costalunga.

Su via del Faro si è registrato con successo il precedente intervento dell’Arma che ha portato al sequestro dell’ex ristorante Vecchia Scogliera, dopo il reiterato scempio durato più di 10 anni, alla bonifica del locale dalle montagne di pattume, lasciato dai soliti ignoti, e alla muratura degli ingressi.