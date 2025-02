“Passeggiata del ricordo”, Gruppo consiliare Fratelli d’Italia: “Una giornata storica per la nostra comunità”

Feola: “L’ideazione di questo progetto è stata elaborata con l’aiuto di associazioni di esuli Giuliano – Dalmati”

“L’inaugurazione di questa mattina, della ‘Passeggiata del Ricordo’ in memoria dei martiri delle Foibe e delle centinaia di migliaia di esuli, è un’iniziativa che rimarrà perpetua nel tempo e una giornata storica per la nostra comunità, un luogo in cui riflettere su una pagina che per troppo tempo non ha trovato la rinomanza che meritava nel racconto dei sanguinosi eventi del dramma delle Foibe” lo dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Agostino Prete, Patrizia Fata, Roberto Feola e Federica Cerulli

“Dopo aver presentato una nostra mozione in consiglio comunale lo scorso anno – proseguono – nel quale richiedevamo al sindaco un luogo da intitolare nel ricordo di questa tragedia, porta a termine il nostro impegno preso con la città. Un impegno preso anche attraverso l’organizzazione di altri eventi come il convegno molto sentito dello scorso anno, con rappresentanti istituzionali, comitati ed associazioni e la proiezione nelle scuole di un documentario proprio qualche giorno fa”.

“L’ideazione di questo progetto è stata elaborata – puntualizza il consigliere Roberto Feola – con l’aiuto di associazioni di esuli Giuliano – Dalmati, in particolare vorrei ringraziare Antonio Ballarin e Oliviero Zoia che hanno portato idee e suggerimenti per la concretizzazione di questo grandioso progetto e con impegno e dedizione si battono da anni per il riconoscimento di azioni in favore di questa triste vicenda”.

“Abbiamo pensato che l’idea di una passeggiata, nella parte in cui il fiume Tevere e il mare si incontrano, potesse rappresentare un momento di riflessione e di silenzio raccolto in questa ‘Passeggiata del Ricordo’ che va appunto a rappresentare in ogni panchina un ricordo specifico. Nelle cinque panchine sono infatti presenti delle targhe, la prima in memoria di Norma Cossetto e ai martiri delle Foibe, per poi continuare con le 3 targhe che raffigurano i territori dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e terminare con l’ultima panchina nel quale è presente una targa dedicata alle centinaia di migliaia di esuli italiani” conclude il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia