Partiti i lavori per il prolungamento della ciclabile tra Lungomare della Salute e tratto finale di via del Faro

I lavori dureranno circa 4 mesi. Il progetto, dell’assessorato ai Lavori Pubblici, rientra nell’ambito anche dei lavori di restyling, in corso, della Darsena.



di Dario Nottola

Fiumicino, entrano nel vivo i lavori per il prolungamento della pista ciclabile

Come avevamo anticipato, sono scattati e sono già entrati nel vivo, partendo dal lato di via del Faro, i lavori per la realizzazione del prolungamento della pista ciclabile tra il tratto finale del Lungomare della Salute ed il segmento conclusivo della strada che porta direttamente al vecchio Faro.

Una “‘passeggiata naturalistica” vista mare, con un percorso di circa 300 metri, che si snoderà fra le dune con punti di osservazione sul paesaggio e con lo sfondo dell’area del vecchio Faro. I lavori dureranno circa 4 mesi. Il progetto, dell’assessorato ai Lavori Pubblici, rientra nell’ambito anche dei lavori di restyling, in corso, della Darsena.

La ciclabile, lungo le dune, sarà totalmente accessibile in quanto la pavimentazione non presenterà interruzioni e/o salti di quota, ma i vari dislivelli saranno accompagnati da rampe e raccordi con pendenza inferiore all’8%. Una passerella sul mare, larga 2,5 metri e formata da 147 metri cubi di legno di castagno, a formare un percorso naturalistico sul mare, si attesterà sia sulla pista ciclabile si

a sul marciapiede esistente sul lungomare, attraverso interventi di adeguamento delle pavimentazioni e del muro di contenimento del lungomare.

Lungo tutta la sua estensione è previsto un corrimano posizionato su entrambi i lati alto circa un metro, accessoriato con una fascia luminosa che illuminerà il camminamento. Tutta la struttura, totalmente amovibile, sarà semplicemente infissa nella spiaggia senza opere murarie o cemento. Infine, sarà allargata la sede stradale della rotatoria, presente al termine del lungomare, eliminando l’attuale cordolo.