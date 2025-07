Parco Leonardo, oggi un principio di incendio nei locali abbandonati

Ennesima situazione di degrado: i cittadini sollecitano amministrazione e autorità competenti per maggiore sicurezza

di Fernanda De Nitto

Nel primo pomeriggio di oggi un principio di incendio ha riguardato i locali in disuso ed abbandonati del Parco Leonardo, dove probabilmente un senza tetto ha appiccato il fuoco tra i materiali accatastati ed altamente infiammabili. Ad intervenire prontamente sono stati i Vigili del Fuoco che, per un fortuito caso del destino, erano già presenti in loco a causa di un decesso conclamato di un uomo in un appartamento.

La squadra era intervenuta a seguito di un soccorso a una persona, che purtroppo si è rivelato già privo di vita con segni evidenti di una morte accorsa diverso tempo fa. Le cause del decesso sono ovviamente in via di accertamento e la salma affidata alle autorità competenti.

Nel contempo però, in uno dei grandi locali abbandonati, dove per qualche periodo è stato aperto un grande negozio di articoli sportivi, si è sprigionato un fumo denso che ha allarmato i residenti della zona. Sul posto sono immediatamente intervenuti i pompieri insieme con la Polizia di Stato, deputata alle indagini del caso.

L’episodio lascia sgomenti e preoccupati i cittadini della località, che già in questi mesi è stata involontariamente alla ribalta della cronaca per una serie ripetuta di incendi tossici e pericolosi che hanno riguardato l’intera area. Purtroppo molti degli ambienti situati al di sotto delle abitazioni sono completamente lasciati in stato di abbandono, con serrande divelte e materiali vario accatastato all’interno. Tali luoghi, alla luce della evidente situazione di degrado, vengono occupati, per brevi o lunghi periodi, da persone senza fissa dimora che trovano in tali ambienti un luogo di appoggio o un riparo da caldo e sicuro alle intemperie. Una situazione preoccupante che si estende anche all’area parcheggio, dove il sistema antincendio è prevalentemente lasciato alla vetustà del tempo e dell’incuria, così come gli spazi interessati.

Tale situazione aggrava un già preoccupante stato di abbandono che agita residenti e frequentatori del parco rispetto anche ad altri episodi accaduti tra incendi di magazzini dismessi, teppismo conclamato, e furti reiterati alle macchine parcheggiate nei pressi delle residenze.

I cittadini del posto si stanno adoperando, grazie anche alla partecipazione attiva del Comitato di quartiere Parco Leonardo, nel sollecitare l’amministrazione e le autorità competenti, anche attraverso una petizione e conseguente raccolta firme, affinchè sia garantita maggiore sicurezza ed attenzione per tutta la località.