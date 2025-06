Parco Leonardo, nuovo attraversamento pedonale rialzato su Via Giulio Romano

Dal 06 giugno, fino a fine lavori, disciplina di traffico temporanea dalle 7 alle 17:30

Nell’ambito dell’appalto per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, verrà realizzato un attraversamento pedonale rialzato in su Via Giulio Romano, nel tratto antistante la stazione ferroviaria, un’area caratterizzata da un significativo flusso pedonale, soprattutto verso il vicino centro commerciale.

Per poter permettere il regolare svolgimento dei lavori, verrà istituita la seguente disciplina di traffico temporanea, in Via Giulio Romano, in corrispondenza della stazione ferroviaria, dal 06 giugno e fino a fine lavori, dalle 7 alle 17:30:

– Divieto di sosta zona rimozione, ambo i lati della carreggiata, ove necessario, delimitato con apposita segnaletica verticale provvisoria;

– Restringimento della carreggiata, disciplinato da segnaletica provvisoria e movieri o semafori mobili.