Parco Leonardo, il centro commerciale preso di mira: ladri in azione da UniEuro

Nella notte ignoti si sono introdotti nella struttura, ingenti i danni

di Fernanda De Nitto

Ennesimo furto al Centro Commerciale Wow Side del Parco Leonardo, dove nella notte ignoti si sono introdotti presso il negozio di elettronica Unieuro. Ingenti i danni alla struttura mentre sono ancora in corso di valutazione i controlli sul quantitativo e il valore delle merce rubata.

Purtroppo il centro commerciale è da tempo preso in ostaggio da una escalation di furti che colpiscono le attività presenti presso la mega struttura. Nella maggior parte dei casi il modus operandi delle bande organizzate di ladri è lo stesso, prediligendo le uscite esterne alla struttura commerciale dei vari negozi, utilizzando mezzi e auto ariete per sfondare porte e luoghi di accesso.



Cittadini e titolari di attività si dichiarano preoccupati per quanto sta accadendo auspicando un maggiore controllo della zona, al fine di evitare ulteriori azioni criminali. Ad oggi sono in corso, da parte della Forze dell’Ordine, le indagini per fare luce sui vari episodi. Notizia in aggiornamento.