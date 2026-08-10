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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 10 Agosto 2026

Parco Leonardo, auto in fiamme nella notte

Il rogo in via del Caravaggio, indagini in corso sulle cause dell’incendio

 

di Fernanda De Nitto

 

 

Intorno alle 4:15 un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via del Caravaggio, al Parco Leonardo, nei pressi dell’ex Ufficio Vendite immobiliari del quartiere. Ad andare completamente distrutta dal rogo una macchina che, a quanto si apprende, sembra sostasse già da circa due giorni in quello spazio non destinato, proprio per la posizione, a parcheggio di mezzi.

 

Nelle prime ore del mattino sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che in poco tempo hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area, dato che il mezzo è stato completamente demolito a causa del rogo.

 

Vista la dinamica dell’accaduto, sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine territoriali, al fine di accertare, in primis, la proprietà del veicolo e indagare sull’accaduto e sulle cause dell’incendio, che per ora restano ignote.

 

Grande la preoccupazione da parte degli abitanti della località, svegliati all’alba, in questa torrida estate, dal forte odore di bruciato di lamiere e plastiche e dal suono delle sirene dei Vigili del Fuoco e delle autorità di sicurezza, giunte in poco tempo sul luogo dell’incendio.

 

Tale accadimento desta forte preoccupazione per i residenti del quartiere che da tempo chiedono maggiori controlli e tutele in termini di sicurezza e pubblica incolumità.

Scritto da Fiumicino Online
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