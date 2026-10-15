Parco Leonardo, allarme sicurezza: Athena al buio da giorni, residenti esasperati e paura di nuove aggressioni

Illuminazione assente e atti di vandalismo. Il Comitato di quartiere torna a denunciare lo stato di abbandono del comprensorio e sollecita risposte concrete da istituzioni e consorzio

di Fernanda De Nitto

Nuovi gravi disagi per i cittadini del Parco Leonardo ed in particolare per coloro che risiedono nel complesso Athena, che da oltre una settimana è completamente al buio.

Cittadini e commercianti della zona sono particolarmente preoccupati per quanto sta accadendo, dato che ormai al calar della sera non vi è più alcun tipo di illuminazione in tutta l’area. Sia i lampioni presenti, che l’insegna del centro commerciale, sono sempre spenti lasciando i residenti in un totale stato di abbandono e soprattutto di pericolo. Nella serata di ieri, ad aggravare la situazione, vi è stato anche il danneggiamento della sbarra che delimita all’accesso all’area pedonale.

Con l’arrivo dell’autunno le giornate sono sempre più corte e già dal tardo pomeriggio diviene alquanto pericoloso il camminare da soli per raggiungere in particolare le abitazioni presenti nel complesso. Ciò vale per tutti gli adulti, per le persone più anziane e per le ragazze e i ragazzi che magari rientrano nel tardo pomeriggio dopo una giornata di studi o uscite con gli amici.

La località purtroppo già da diverso tempo è tristemente interessata da episodi di vandalismo, occupazioni abusive, atti intimidatori, parcheggi sotterranei da film horror, e da una escalation di furti che in particolare il Comitato di quartiere ha più volte denunciato, anche pubblicamente e con diversi esposti alle autorità competenti. Lo stesso Comitato che ha reiteramente sollecitato anche il consorzio e la proprietà in attesa di un fantomatico piano di rilancio con grandi progetti rimasti completamente nell’oblio.

Dai primi giorni di ottobre, infatti, i cittadini sono costretti a rientrare a casa con le torce e con la paura di poter essere aggrediti o minacciati in qualsiasi momento. Il grido di aiuto dei residenti nasce dalla volontà di collaborare tutti insieme, istituzioni e comitati, affinchè per la località siano garantite quelle condizioni di vivibilità e sicurezza consone ad una città dall’elevata potenzialità turistica e commerciale.