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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 15 Ottobre 2026

Violenza digitale, nasce lo Sportello di Ascolto itinerante di ASL Roma 3

Il progetto “Quando lo schermo diventa violenza” sarà presentato il 22 ottobre a Corviale. Un servizio gratuito di ascolto, prevenzione e orientamento per donne, ragazze e adolescenti vittime di abusi online

 

 

Prevenire la violenza digitale e offrire un sostegno concreto alle vittime. È questo l’obiettivo dello Sportello di Ascolto itinerante “QUANDO LO SCHERMO DIVENTA VIOLENZA”, ideato dall’associazione Iostaccolaspina Aps, presieduta da Letizia Basile, e promosso da ASL Roma 3 e Polizia Postale.

 

 

Il progetto sarà presentato alla cittadinanza il 22 ottobre, dalle 16 alle 18, presso la Casa della Comunità di Corviale, durante un Open Day dedicato ai rischi della rete e alle modalità di accesso al servizio.

 

 

Lo Sportello offrirà ascolto, orientamento e supporto multidisciplinare, grazie al coinvolgimento di professionisti dell’ambito sociale, legale, educativo e della sicurezza informatica. Particolare attenzione sarà rivolta a fenomeni come cyberbullismo, cyberstalking, molestie online e diffusione non consensuale di immagini intime.

 

 

“La violenza online non è un fenomeno marginale, ma una realtà che colpisce soprattutto donne e adolescenti. Vogliamo costruire un presidio territoriale accessibile, capace di ascoltare, prevenire e offrire strumenti concreti di tutela”, sottolinea Letizia Basile, Presidente di Iostaccolaspina Aps.

 

 

Dal 1° novembre 2026, il servizio sarà attivo ogni secondo giovedì del mese presso le Case della Comunità della Magliana, dalle 13 alle 14.30, e di Corviale, dalle 15 alle 16.30, come annunciato dal Direttore Generale della ASL Roma 3, Laura Figorilli.

 

 

Per informazioni e primo orientamento è possibile scrivere a violenze.digitali@iostaccolaspina.it oppure consultare il sito della ASL Roma 3.

 

 

 

 

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Tags
ASl Violenza digitale
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