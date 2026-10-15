Le Vignole, lavori alla rete idrica in via Dronero: cambia la viabilità fino al 29 novembre

Cantiere di Acea Ato 2 per la riparazione di una condotta danneggiata. Previsti senso unico alternato, divieti di sosta e limite di velocità a 30 km/h nel tratto interessato dagli interventi

Modifiche alla viabilità in via Dronero, nella località Le Vignole, per consentire i lavori di bonifica della rete idrica. A partire da oggi, giovedì 15 ottobre, e fino al prossimo 29 novembre 2026, saranno in vigore provvedimenti temporanei alla circolazione per permettere ad Acea Ato 2 di effettuare un intervento resosi necessario a seguito di un danno alla condotta.

Il cantiere interesserà un tratto di strada di circa 150 metri, all’altezza del civico 13A. Per garantire la sicurezza degli operai impegnati nei lavori e degli automobilisti in transito, il Comune di Fiumicino ha disposto una serie di modifiche alla viabilità, che saranno applicate progressivamente in base all’avanzamento degli interventi.

Nel dettaglio, dalle ore 7.30 del 15 ottobre sarà istituito il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, su entrambi i lati della carreggiata nel tratto interessato dal cantiere. La circolazione sarà regolata attraverso un senso unico alternato, mentre in prossimità dell’area dei lavori sarà in vigore il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Le disposizioni resteranno valide fino al 29 novembre, termine previsto per gli interventi. Gli automobilisti che percorrono abitualmente via Dronero dovranno quindi prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e alle modifiche alla circolazione durante il periodo di apertura del cantiere.