Parcheggi abusivi a cielo aperto: il Sindaco Baccini chiede un Tavolo per la Sicurezza al Prefetto

Il Primo Cittadino sottolinea come la portata del problema richieda il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e delle autorità competenti.

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha inviato una comunicazione formale al Prefetto di Roma per segnalare il preoccupante aumento dei parcheggi a cielo aperto non autorizzati, spesso attivati al di fuori dei canali legali e senza le necessarie autorizzazioni.

“Si tratta di un fenomeno che desta seria preoccupazione” – dichiara il Sindaco – “sia per l’impatto che produce sul territorio, sia per i potenziali rischi connessi alla sicurezza e alla legalità. L’attuale normativa, che consente l’attivazione di queste attività tramite una semplice SCIA, limita fortemente la possibilità di intervento tempestivo ed efficace da parte degli enti locali.”

L’Amministrazione comunale – prosegue Baccini – ha già messo in campo una serie di interventi attraverso la Polizia Locale e l’Ufficio SUAP, intensificando i controlli per contrastare il fenomeno dell’abusivismo.

Tuttavia, il Primo Cittadino sottolinea come la portata del problema richieda il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e delle autorità competenti. Per questo motivo, ha richiesto al Prefetto l’attivazione di un Tavolo per la Sicurezza, con l’obiettivo di affrontare l’emergenza in modo coordinato e strutturato.

“È necessario un intervento diretto della Prefettura per rafforzare l’azione già avviata dal Comune. Fiumicino è una città in forte espansione, e vogliamo che questo sviluppo si realizzi nel pieno rispetto della legalità, lontano da qualsiasi tentativo di infiltrazione.” – aggiunge il Sindaco – “È nostro preciso intento liberare il territorio da ogni forma di trasgressione, eliminando ciò che rappresenta un freno alla nostra crescita. Solo così potremo garantire un futuro sano e sicuro alla città, consolidando i processi di riqualificazione già in atto.”