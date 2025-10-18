Papa Leone XIV in visita alla Nave della Pace “Bel Espoir” a Ostia

Il Pontefice incontra l’equipaggio del veliero simbolo di dialogo e fraternità nel Mediterraneo

Una visita a sorpresa del Santo Padre ha illuminato ieri il Porto Turistico di Roma. Papa Leone XIV si è recato infatti ad Ostia per rendere omaggio al Bel Espoir, il veliero di 29 metri protagonista del progetto “Med 25 – Nave Scuola della Pace”. Partito lo scorso marzo da Barcellona, il veliero sta compiendo un viaggio nel Mediterraneo con l’obiettivo di diffondere un messaggio di pace e fratellanza tra i popoli.

A bordo della Bel Espoir si sono alternati, nel corso dei mesi, otto gruppi di 25 giovani provenienti da 19 Paesi diversi, appartenenti a culture e religioni differenti: un autentico equipaggio di dialogo e speranza.

Ad accogliere Papa Leone XIV sono stati i rappresentanti del Porto Turistico di Roma, che hanno omaggiato il Pontefice con una copia del libro di Pino Rampolla dedicato alla storia del porto, e con una medaglia in terracotta raffigurante la sua immagine, realizzata in occasione dell’inaugurazione della struttura.

Presenti alla cerimonia anche i rappresentanti del Luise Group, che ha messo a disposizione l’ormeggio per il veliero, insieme ai delegati della Guardia Costiera, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Durante la visita, la Guardia Costiera ha consegnato al Santo Padre il Crest della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino e un cappellino del Corpo. Il dono è stato presentato dal Comandante della Capitaneria, Capitano di Vascello Emilio Casale, accompagnato da una rappresentanza della delegazione di Ostia. Per l’occasione hanno assicurato assistenza i mezzi navali “Bravo 151” e la motovedetta 800.

Un incontro intenso e simbolico, nel segno del dialogo e della pace, che ha reso il porto di Ostia teatro di un messaggio universale di speranza.

(foto di Alessandro Mei)