Papa Francesco, la Città di Fiumicino si unisce al cordoglio del mondo intero, mercoledì la salma a San Pietro

In segno di lutto, esposta la bandiera a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici



di Dario Nottola

Per il vescovo delle Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto e Santa Rufina, Gianrico Ruzza, l’ “immensa azione pastorale di Papa Francesco ha illuminato la Chiesa”. “Carissime sorelle e carissimi fratelli, la notizia dell’ingresso nella vita eterna di Papa Francesco è nella luce pasquale – scrive Ruzza – Il Signore lo ha chiamato accanto a sé per continuare dal cielo a pregare per tutti noi e per la Chiesa”.

“Accompagnare con la preghiera nelle nostre comunità il passaggio al cielo del nostro amato Pastore sarà oltre che un dovere cristiano anche un onore per dare lode a Dio per la sua immensa azione pastorale che per molti anni ha illuminato la Chiesa”, termina il Pastore diocesano.

“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità, esprimo il più profondo cordoglio per la perdita di un pastore capace di parlare al cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo, con parole semplici ma cariche di verità e speranza, Sua Santità Papa Francesco – dichiara il Primo Cittadino, Mario Baccini – La sua opera di rinnovamento della Chiesa e l’instancabile impegno per la pace, la giustizia sociale e la fratellanza tra i popoli, resteranno scolpiti nella storia. Il suo pontificato è stato un cammino di rinnovamento e di coraggio, in grado di avvicinare la Chiesa alle persone, restituendole umanità, semplicità e autenticità. Alla comunità di Fiumicino, città di accoglienza, di confini e di partenze, il suo insegnamento lascia un’eredità preziosa: il valore dell’inclusione, della solidarietà e del rispetto per ogni essere umano, al di là di ogni barriera” conclude Baccini.

“Per molti sarà una liberazione, per altri una perdita incolmabile. Resterà però indelebile la sua impronta: quella sobrietà che ha caratterizzato il suo pontificato, considerato da alcuni un segno di profonda umanità, da altri, i suoi detrattori, eccessivamente indulgente. A Dio Papa Francesco” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca

(Immagine da web)