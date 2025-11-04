Palidoro, la riapertura del campo sportivo “Angelo Fontana”: dopo aver completato la riqualificazione dell’impianto

Caroccia: “Un impianto moderno e accogliente, pronto a diventare un nuovo punto di aggregazione per la comunità”

Dopo anni di attesa, Palidorotornerà a riabbracciare il suo campo sportivo comunale. L’impianto “Angelo Fontana” che riaprirà al pubblico completamente rinnovato, restituendo alla comunità un luogo di sport e socialità che torna a essere centrale per il territorio.

“Dopo svariati anni si è giunti finalmente ai lavori per la completa ristrutturazione e ammodernamento del campo sportivo, spalti, spogliatoi, servizi di ristoro e servizi igienici”, ha dichiarato l’Assessore Angelo Caroccia, sottolineando il valore dell’intervento.

La nuova struttura offrirà una tribuna coperta con 200 posti a sedere e due nuovi campi: un campo da calcio a 11 in pozzolana, 103×65 metri, e un campo da calcio a 5 in erba sintetica. L’area complessiva si estende su circa 13.000 metri quadrati, in una zona del territorio in cui la presenza di impianti sportivi è limitata. A completare l’impianto, quattro torri faro che consentiranno lo svolgimento delle attività anche in orario serale.

Un’opera attesa da tempo, come ricorda la Presidente di Commissione Francesca De Pascali: “Il campo sportivo di Palidoro fu realizzato per permettere anche alla squadra della località di poter svolgere l’attività calcistica su una struttura pubblica concessa dall’amministrazione comunale, evitando continui spostamenti presso i centri sportivi limitrofi”.

Il terreno di gioco principale sarà ammodernato con erba artificiale di ultima generazione e potrà ospitare campionati F.I.G.C. LND fino alla categoria Promozione settore giovanile. Un’opportunità importante per i giovani atleti del territorio, che potranno contare su un’infrastruttura moderna per crescere e formarsi.

“Dopo le procedure amministrative e tecniche per il campo sportivo comunale ‘Angelo Fontana’, Palidoro tornerà ad avere un impianto moderno e accogliente, pronto a diventare un nuovo punto di aggregazione per la comunità e a promuovere lo sport come valore sociale e formativo”, conclude Caroccia.