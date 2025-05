Ostia, oltre 300 moto e centinaia di partecipanti per il Motoraduno organizzato dal Moto Club Moto Guzzi Roma ASD

di Dario Nottola

Oltre 300 moto e centinaia di partecipanti per una giornata all’insegna della passione, della memoria e della responsabilità. In uno scenario suggestivo come quello del Porto Turistico di Roma, ad Ostia, si è svolta con “grande partecipazione e profondo entusiasmo” l’edizione 2025 del Motoraduno organizzato dal Moto Club Moto Guzzi Roma ASD.

Nonostante il cielo coperto, a risplendere è stata la passione condivisa da centinaia di motociclisti, giunti da tutta la regione per vivere un momento di aggregazione autentica, all’insegna del rispetto delle regole, dell’amore per le due ruote e della valorizzazione del patrimonio meccanico e culturale italiano.

Il percorso turistico, che ha condotto i partecipanti lungo il litorale romano fino a Ostia Antica, si è svolto in totale sicurezza grazie al coordinamento della Polizia di Stato – Commissariato “Lido di Roma” e alle staffette del Moto Club Polizia di Stato, a cui va un ringraziamento particolare per il servizio svolto con professionalità e spirito di collaborazione.

Tra i momenti più apprezzati dell’evento, l’esposizione e la sfilata di moto d’epoca , veri capolavori di meccanica e design che raccontano la storia della motocicletta italiana e internazionale. Tra i modelli presenti:

Moto Guzzi GTW (1934) – Rarità tecnica, prima Guzzi con due valvole inclinate in testa

Moto Guzzi Sport 15 – Celebre per l’innovativo serbatoio “sovracanna”

Ed ancora: Sport 14, 238 PE , Sport 15 2/VT , Mondial 125 T , BMW R50/2 e la sontuosa Moto Guzzi 500 Astore

“Una parata silenziosa e potente al tempo stesso, in cui ogni moto ha raccontato una storia, evocato ricordi, suscitato emozioni. Una comunità unita dai valori della strada”, viene sottolineato. Numerosi i Moto Club presenti, testimoni di un tessuto associativo vivo e attivo: dal Moto Club Zagarolo agli Etruschi Bikers, dal Moto Club SS Lazio a tanti altri gruppi e motociclisti indipendenti, accomunati dal desiderio di ritrovarsi e condividere una giornata all’insegna della fratellanza motociclistica. Grande partecipazione anche nel villaggio espositivo , che ha ospitato stand istituzionali, commerciali e divulgativi: Le Forze dell’Ordine – Carabinieri, Polizia di Stato e Polizie Locali – hanno promosso la sicurezza stradale con dimostrazioni e attività informative; Motodays ha rinnovato il suo impegno nel diffondere la cultura motociclistica;

Il concessionario Che Moto di Roma ha permesso ai presenti di effettuare test ride sulle novità del Gruppo Piaggio. La Federazione Motociclistica Italiana ha curato l’area Hobby Sport Young, offrendo ai più giovani un’esperienza sicura e coinvolgente nel mondo delle due ruote. Infine, l’ Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Ostia ha garantito un supporto fondamentale all’organizzazione.

“Il Moto Club Moto Guzzi Roma desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: le autorità, le forze dell’ordine, i volontari, gli espositori, i partecipanti del club e ogni singolo motociclista che con la propria presenza ha reso speciale questa giornata. Un appuntamento che si conferma centrale per la vita associativa e culturale della capitale e che guarda al futuro con lo stesso entusiasmo con cui custodisce il passato” sottolinea Fabio Galli, Presidente Moto Club Moto Guzzi Roma ASD.