Ostia, incendio nello stabilimento balneare Village

Una coltre di fumo e fiamme ha avvolto il lungomare Paolo Toscanelli

di Fernanda De Nitto

Tornano a bruciare gli stabilimenti balneari di Ostia. Ad andare a fuoco, in questo caso, sono state le cabine dello stabilimento balneare “Village”, struttura chiusa da diverso tempo, in quanto confiscata al clan Fasciani, poi assegnata all’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e dallo scorso febbraio di proprietà del Comune di Roma.

Verso le ore 22.00 una coltre di fumo e fiamme ha avvolto il lungomare Paolo Toscanelli tra la preoccupazione di turisti e cittadini accorsi per comprendere quanto stava accadendo in uno dei luoghi che ad oggi risulta ancora chiuso, privo di una gestione, probabilmente occupato da persone senza fissa dimora ed, altresì, oggetto di perpetrati danni di vandalismo ed incuria.

Ad intervenire prontamente tre squadre dei Vigili del Fuoco, compresa la 13/A del distaccamento cittadino di Ostia-Roma, che in poco tempo hanno spento l’incendio, che ha riguardato prevalentemente tutta la parte di ponente delle cabine della struttura balneare.

Ancora ignote le cause dell’incendio. Sul posto anche le Forze dell’ordine territoriale per le indagini del caso. Presso la stessa struttura vi è già stato un rogo lo scorso febbraio, che aveva bruciato, in quell’occasione, la parte del bar, alcune cabine in legno, la biglietteria ed un gazebo.