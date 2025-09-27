Caricamento...

Ostia Antica: ladro bloccato dai Carabinieri mentre svaligia l’auto dei turisti

In manette 40enne sorpreso a rubare valigie e zaini: la refurtiva restituita alla famiglia

 

Un 40enne di origini rom è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Ostia Antica per furto a bordo di un’auto in sosta, di turisti in visita al parco archeologico.

 

 

I militari nel corso di un servizio mirato proprio a prevenire questo antipatico tipo di reato che spesso vede vittime i turisti in visita a Ostia Antica hanno notato l’uomo mentre infrangeva il deflettore posteriore di un’autovettura Alfa Romeo Tonale ed asportava da questa una valigia e due zaini.

 

 

Alla vista dei militari ha provato a darsi alla fuga a bordo della sua auto lasciata in moto ma è stato subito bloccato. Una volta perquisito è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso.

 

Una disavventura a lieto fine per una famiglia di turisti stranieri che hanno ringraziato i Carabinieri per aver recuperato le loro valigie e che prima di ripartire da Fiumicino avevano pensato di concedersi un’ultima immersione di cultura nella Capitale, ammirando le bellezze degli scavi archeologici.

 

 

