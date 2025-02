Ostia, aggiudicata la gara d’appalto: oltre 23 milioni di euro per il rifacimento del litorale romano

Falconi: “Un progetto ambizioso che cambierà il volto della nostra costa”

di Dario Nottola

Aggiudicata la gara d’appalto per il rifacimento del lungomare di Ostia, un investimento da oltre 23 milioni di euro promosso da Roma Capitale e Regione Lazio per “trasformare il volto del litorale romano” con la realizzazione del Parco del Mare.

“Un progetto ambizioso che cambierà il volto della nostra costa con opere di riqualificazione e sostenibilità” afferma il presidente del Municipio X di Roma, Mario Falconi, dalla sua pagina social.

Cosa prevede il progetto? La Riqualificazione del Lungomare Duca degli Abruzzi, Toscanelli e Piazza dei Ravennati; la creazione del Parco delle Dune, un’area verde pedonale e ciclabile in connessione con la spiaggia; la costruzione di un nuovo ponte carrabile sul Canale dei Pescatori; il miglioramento della viabilità, illuminazione e arredo urbano; infine, nuovi parcheggi e migliori connessioni con le stazioni.

“Dopo anni di immobilismo, finalmente il nostro litorale riceve l’attenzione e le risorse che merita. Il Parco del Mare rappresenta un investimento strategico per Ostia che, non solo restituirà spazi vivibili e accessibili ai cittadini, ma rilancerà anche l’economia locale e il turismo. Si tratta di un’opportunità unica per il nostro territorio, che verrà valorizzato con infrastrutture moderne e sostenibili. Come Municipio, saremo al fianco di Roma Capitale per garantire che i lavori procedano con la massima efficienza e nel rispetto delle esigenze della comunità”, conclude Falconi