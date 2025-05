Ospedale di comunità, dalla Regione il finanziamento di 6,3 milioni di euro

Califano: “I soldi li abbiamo messi noi, è arrivato il momento di dirci quando intendono far partire i lavori”

“Sono felice che il Presidente Rocca e il sindaco Baccini, a ogni evento pubblico in cui si incontrano, ricordino alla cittadinanza di Fiumicino il nostro finanziamento di 6,3 milioni di euro per l’ospedale di comunità. Fondi stanziati nella precedente legislatura regionale e lasciati in eredità al centrodestra con tanto di progetto. Ora forse è arrivato il momento di dirci quando intendono far partire i lavori” è il commento della consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Di dimostrarci che sono in grado non solo di ‘rivendersi’ i provvedimenti degli altri, ma anche metterli a terra, hanno tutti gli strumenti a disposizione, manca solo la fase operativa. E sono in carica ormai da 2 anni e mezzo non da 2 mesi. L’avrei detto personalmente al Presidente Rocca e al sindaco Baccini se avessi ricevuto l’invito, come esponente regionale e locale, all’intitolazione dell’ambulatorio infermieristico di Fiumicino a Emanuela Millevolte, nostra straordinaria e compianta concittadina. Un evento che avrebbe dovuto avvicinare la città e che invece si è trasformato, nostro malgrado, ancora una volta, in un qualcosa di divisivo” ha concluso Califano

