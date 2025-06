Ordine e sicurezza, rafforzata la presenza degli agenti della Polizia Locale su tutto il territorio comunale

Nel corso dei controlli, di fine settimana, elevate più di 150 sanzioni per violazioni al Codice della Strada

Fine settimana di intensa attività per la Polizia Locale di Fiumicino, che ha rafforzato la presenza degli agenti su tutto il territorio comunale, in particolare nelle località balneari e nelle zone di maggior afflusso turistico. L’obiettivo è stato quello di garantire sicurezza, ordine e una circolazione stradale più fluida, soprattutto in vista del picco estivo.

Nel corso dei controlli sono state elevate più di 150 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. A Isola Sacra e in zona Torre Clementina, oltre alla consueta lotta alla sosta irregolare, sono stati sanzionati 29 veicoli ed emessi tre verbali per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, in particolare da parte di attività di ristorazione. A Focene, la massiccia presenza di veicoli ha reso necessario un intervento capillare, con 43 sanzioni elevate e 12 rimozioni forzate.

La situazione più critica si è registrata a Passoscuro, dove sono stati elevati 63 verbali, effettuate quattro rimozioni e sequestrato un veicolo privo di copertura assicurativa. Controlli attivi anche nella zona del ponticello di via Aurelia, all’altezza di Aranova, da sempre punto sensibile per la viabilità. A Maccarese e Fregene, infine, sono state registrate complessivamente 10 sanzioni per sosta vietata.

Durante il weekend sono stati rilevati inoltre sette incidenti stradali e sono stati effettuati 90 interventi per la gestione del traffico, la verifica di passi carrabili occupati abusivamente e l’utilizzo improprio di stalli riservati ai disabili.

“Un ottimo lavoro quello svolto dalla Polizia Locale, che nonostante l’organico ridotto, ha saputo affrontare con efficacia le criticità presenti sul territorio” ha sottolineato il Sindaco, Mario Baccini.

“La linea politica indicata da tempo dall’Amministrazione, basata su tolleranza zero verso abusi e sosta selvaggia, sta finalmente dando i primi, concreti risultati. È la dimostrazione che un indirizzo chiaro e coerente, porta a un miglioramento reale della vivibilità. Proseguiremo su questa strada, con l’obiettivo di consolidare le azioni già avviate e aumentare il livello di sicurezza” ha concluso il Primo Cittadino.

“Abbiamo intensificato i controlli su tutto il territorio, con l’intento di garantire un’estate più sicura e ordinata, sia per i residenti che per i tanti turisti che affollano le nostre spiagge – dichiara il Comandante della Polizia Locale, Daniela Carola – Il rispetto delle regole non è solo una questione di legalità, ma anche di convivenza civile e senso di responsabilità. Ringrazio il personale per la professionalità dimostrata, anche in condizioni di forte pressione”.