Ordigno sotto l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci: il Sindaco Baccini esprime la più ferma condanna

“L’atto vile e di inaudita violenza rappresenta una minaccia ai valori su cui si fonda la nostra democrazia”

Nella notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L’esplosione ha distrutto la vettura e danneggiato gravemente anche l’altra auto di famiglia e un’abitazione vicina. La deflagrazione, di notevole potenza, avrebbe potuto uccidere chiunque si fosse trovato a passare in quel momento. Sul posto sono intervenuti carabinieri, Digos, vigili del fuoco e polizia scientifica. La Procura competente ha avviato gli accertamenti e informato il Prefetto.

A seguito dell’episodio, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha espresso la propria condanna: “Esprimo la più ferma condanna per il grave gesto intimidatorio che ha colpito il giornalista Sigfrido Ranucci. L’atto vile e di inaudita violenza rappresenta una ferita profonda al nostro vivere civile e una minaccia ai valori su cui si fonda la nostra democrazia“.

“A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo vicinanza e solidarietà al Dott. Ranucci e alla sua famiglia, vittime di un gesto che suscita profonda indignazione, ma che rafforza la nostra volontà di restare uniti come comunità, contro ogni forma di violenza e intimidazione” ha concluso il Primo Cittadino