Operazione interforze nel centro della città, Baccini “Linea dura contro ogni forma di abuso”

Martedì 2 luglio sequestrata un’area adibita a deposito veicoli

Proseguono, su indicazione dell’Amministrazione comunale, i controlli straordinari del territorio per contrastare ogni forma di illegalità e abuso. Nel pomeriggio di martedì 2 luglio è stata effettuato un’importante operazione interforce tra Polizia Locale, Carabinieri della Stazione di Fiumicino e Guardia di Finanza della Compagnia di Fiumicino, all’interno di un’area comunale adibita a deposito veicoli.

L’intervento ha portato a risultati rilevanti e parte dell’area, setacciata dalle Forze dell’Ordine, è stata sottoposta a sequestro giudiziario.

Un soggetto è stato denunciato penalmente per reati ambientali, mentre sono state elevate diverse sanzioni per violazioni in materia di lavoro sommerso. Inoltre, una persona è stata arrestata in quanto destinataria di un ordine di cattura. Un altro individuo è stato sanzionato per aver utilizzato parte dell’area, senza alcuna autorizzazione, come deposito di ricambi e pezzi di veicoli.

“Si tratta di un’azione concreta che dimostra la nostra volontà di imprimere una svolta netta – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – Tolleranza zero verso chi opera fuori dalle regole. Chi pensa di poter continuare ad agire nell’illegalità, abusando degli spazi pubblici o eludendo le norme, sappia che non sarà più possibile. Stiamo lavorando per restituire sicurezza, ordine e legalità alla nostra città”.

“Questa Amministrazione ha scelto con fermezza da che parte stare: dalla parte dei cittadini onesti, del rispetto delle leggi e della tutela dell’ambiente” conclude il Primo cittadino

