Oggi pomeriggio nella Parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza il funerale di Francesco Romanelli

La Fiumicino Tributi piange la sua scomparsa: “Un uomo buono, ci mancheranno la sua grazia e raffinatezza”

Questa mattina la camera ardente, per Francesco Romanelli, presso il Comune di Fiumicino, in Piazza Generale C.A. dalla Chiesa e poi nel primo pomeriggio, il suo funerale nella Parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, in Via della Scafa all’Isola Sacra.

“Tutta la Fiumicino Tributi piange la scomparsa di Francesco Romanelli e si stringe attorno alla famiglia, agli amici e alle tante persone che gli hanno voluto bene. Nei suoi incarichi ricoperti nel corpo di Polizia Locale non ha mai fatto mancare, alla società del Comune di Fiumicino, il suo contributo e la sua competenza. E’ stato un punto di riferimento anche in aeroporto, che considerava come la sua seconda casa, sempre pronto ad affrontare problemi e a risolverli. E lo faceva con un sorriso e con un’eleganza innata. Ci mancheranno la sua grazia e raffinatezza di uomo buono, gentile e generoso“.