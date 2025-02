Nuovo liceo ad Isola Sacra, il Sindaco incontrerà i rappresentanti di Città Metropolitana, e i Dirigenti scolastici

Baccini: “Vogliamo permettere agli studenti di Fiumicino di frequentare le scuole secondarie di II° del territorio, senza disagi o disservizi”

Il Sindaco, Mario Baccini, incontrerà nei prossimi giorni, i rappresentanti di Città Metropolitana, i Dirigenti scolastici degli I.I.S Leonardo da Vinci e Paolo Baffi e delle scuole di Ostia, per un confronto istituzionale, che vedrà anche la presenza dell’Incaricato alle Politiche Scolastiche, Roberto Tasciotti, al fine di formulare una strategia comune che permetta agli studenti di Fiumicino di frequentare le scuole secondarie di II° del territorio, senza disagi o disservizi. Inoltre, visto il costante aumento della popolazione e la scarsità di Istituti Superiori presenti nel Comune di Fiumicino, saranno discusse le proposte dell’amministrazione sulla possibilità di realizzare altre strutture scolastiche.

“Per oltre un decennio non sono stati realizzati edifici destinati a scuole secondarie di II° per accogliere gli studenti del territorio, provenienti dalle scuole medie – dichiara il Primo Cittadino – l’Amministrazione comunale ha già sollecitato Città Metropolitana affinché dia inizio alla realizzazione del nuovo liceo ad Isola Sacra. Metteremo in campo tutte le azioni necessarie per evitare che gli studenti si trovino costretti a frequentare Istituti preso altri municipi per mancanza di alternative nel nostro comune”.