Nuovo collegamento aereo tra Roma e Sharjah: Air Arabia lancia il volo giornaliero

Dal 1° luglio 2026 la compagnia low-cost collegherà ogni giorno gli Emirati Arabi con l’aeroporto di Fiumicino, rafforzando i rapporti tra Italia e Medio Oriente

Air Arabia amplia la propria presenza in Europa con l’apertura di una nuova rotta diretta tra Aeroporto Internazionale di Sharjah e Aeroporto di Roma Fiumicino. La compagnia aerea low-cost con sede negli Emirati Arabi Uniti ha annunciato l’avvio di un collegamento giornaliero non-stop, operativo a partire dal 1° luglio 2026, che rafforzerà ulteriormente i collegamenti tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia.

La nuova rotta rappresenta un ulteriore passo nella crescita europea di Air Arabia e consolida la presenza della compagnia nel mercato italiano. I voli saranno operati con il moderno Airbus A320neo, uno degli aeromobili più recenti della flotta, progettato per garantire maggiore efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni e un livello superiore di comfort per i passeggeri.

“Siamo lieti di espandere ulteriormente la nostra presenza nel mercato europeo con il lancio di voli giornalieri verso Roma, una delle città più iconiche e culturalmente significative al mondo – ha dichiarato Adel Al Ali, Group Chief Executive Officer della compagnia – L’ampliamento della nostra rete in Italia riflette l’impegno costante nell’offrire collegamenti diretti e convenienti verso importanti destinazioni internazionali, garantendo ai nostri clienti soluzioni di viaggio affidabili e accessibili”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “Diamo con piacere il benvenuto ad Air Arabia, nuova compagnia che collegherà Roma agli Emirati Arabi. Il volo per Sharjah contribuirà ad ampliare e diversificare l’offerta di collegamenti verso la Penisola Arabica, confermando la centralità strategica del mercato romano e rafforzando il posizionamento internazionale di Fiumicino”.

Con questo nuovo collegamento, Air Arabia offrirà voli giornalieri diretti sia verso Aeroporto di Milano Bergamo sia verso la capitale italiana, sostenendo la crescente domanda di viaggi per turismo, affari e scambi commerciali tra i due Paesi.

La compagnia opera con una flotta moderna composta esclusivamente da aeromobili Airbus delle famiglie A320 e A321, tra i velivoli a corridoio singolo più diffusi al mondo. A bordo i passeggeri possono usufruire del servizio di streaming gratuito “SkyTime”, del menù di bordo “SkyCafe” e del programma fedeltà “Air Rewards”.

I biglietti per i nuovi voli tra Sharjah e Roma sono già disponibili attraverso il sito ufficiale della compagnia, il call center e le principali agenzie di viaggio.