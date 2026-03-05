Alice Zorzi d’argento agli Italiani Indoor: tre medaglie per la pattinatrice di Fregene

L’atleta della Debby Roller Team conquista due podi individuali e l’argento nella staffetta Allieve al pattinodromo di Pescara

Rientrati dai Campionato Italiani Indoor svolti nel rinnovato pattinodromo comunale di Pescara “Ex Gesuiti” nei due fine settimana, dal 20 al 22 Febbraio per le categorie Ragazzi 12 (12 anni) e Ragazzi (13 – 14 anni) e dal 27 Febbraio al 1 Marzo per le categorie Allievi (15 – 16 anni), Juniores (17 – 18 anni) e Seniores (dai 19 in su), la DEBBY ROLLER TEAM apre la nuova stagione sportiva con 5 medaglie.

Grande prestazione per la fregenese Alice Zorzi che al primo anno nella categoria Allieve conquista 2 Medaglie d’Argento individuali, nei mt 3.000 a Punti su 93 avversarie e nella mt 1.000 Sprint su 157 concorrenti.

Non finisce qui perché nella Staffetta Allieve composta da Alice Beck, Novella Maria Cozzolino ed Alice Zorzi conquistano un altro Argento, proprio loro, le frazioniste più piccole delle finaliste, vantando per il terzo anno di fila, la terza medaglia d’Argento consecutiva alla Staffetta di un Campionato Italiano Indoor.

I tecnici Andrea Farris, Valentina Manca e la Psicologa dello Sport Katia Pacelli, sono soddisfatti dei risultati della propria atleta, consapevoli che il potenziale di Zorzi sia molto vicino all’Oro!

La società ringrazia tutti i tecnici per i risultati raggiunti, aggiungendo ai presenti in gara anche i preziosi Preparatori Atletici Massimiliano Bizzozzero e Daniele Guidetti.

I prossimi appuntamenti saranno i raduni Nazionali e Regionali ed il Campionato Regionale su Pista che si terrà a Roma il 29 Marzo