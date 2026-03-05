Tpl: la “Bus International Service srl” si aggiudica l’appalto del primo lotto dell’Unità di Rete in cui è inserito Fiumicino

Si tratta del “Tirreno nord” che inizierà il servizio a luglio coinvolgendo i comuni costieri fino a Tarquinia

di Umberto Serenelli

La società “Bus International Service srl” ha vinto l’appalto per il primo lotto dell’Unità di Rete relativo ai servizi di trasporto pubblico locale varati da Regione e Astral. Si tratta del “Tirreno nord”, in cui è inserito il vasto territorio del comune di Fiumicino, con uno stanziamento di oltre 70 milioni di euro a base d’asta che Bis si è aggiudicata con un ribasso del 13,88%, equivalente a più di 60 milioni di euro per 9 anni di servizio. Con la Regione al timone e la supervisione dell’Astral, il Tpl e l’extraurbano voltano dunque pagina nella Regione e il Comune costiero vedrà dimezzato il numero di linee urbane in base al criterio dell’ottimizzazione del servizio e all’integrazione tra i percorsi degli autobus.

Stando quindi al piano di riorganizzazione della mobilità pubblica regionale, scattato nel 2019, la Giunta regionale ha dato il via a un check-up del livello dei servizi di trasporto, procedendo poi all’approvazione di un piano basato su 11 ambiti territoriali denominati Unità di Rete (UdR), escludendo Roma Capitale e i capoluoghi di provincia. Fiumicino è appunto rientrato nel primo lotto che abbraccia parte della zona costiera settentrionale della Città metropolitana di Roma Capitale e quella della provincia di Viterbo. Il trasporto interesserà il tratto di litorale tra Fiumicino e Tarquinia, passando per Ladispoli, Cerveteri, Montalto di Castro e Santa Marinella, compresi i nodi ferroviari verso la Capitale.

Da questo lotto – si legge in una nota – è stato escluso il comune di Civitavecchia, che ha sottoscritto un accordo con quattro enti per permettere l’operatività della municipalizzata CSP Civitavecchia. “La nuova organizzazione del servizio entrerà in vigore il prossimo 1° luglio e comporterà una rimodulazione del chilometraggio e delle corse – afferma l’assessore ai Trasporti di Fiumicino, Angelo Caroccia –. Una fase di avvio che si preannuncia complessa, seppur in un periodo di minore affluenza dovuto alla chiusura delle scuole”.

Intanto, l’Astral ha avviato una serie di procedure per il rinnovo del parco mezzi destinato ai nuovi gestori del trasporto su gomma per gli 11 lotti. È stata disposta l’acquisizione di 115 autobus da concedere in usufrutto gratuito agli operatori aggiudicatari, comprendenti veicoli alimentati a metano e a gasolio, dotati di pedana per persone con disabilità. La gara è stata aggiudicata alla Romana Diesel che fornirà vetture Iveco. Acquisti di altri bus sono stati effettuati tramite convenzioni e con il supporto di Cotral per impiegarli in tragitti extraurbani.

Per l’avvio del servizio, nelle 11 UdR, sono previsti 392 autobus, oltre ai 33 già in servizio presso alcuni gestori. La riorganizzazione regionale prevede che saranno almeno 350 mila gli utenti che fruiranno del trasporto pubblico nelle località sulla riva del mar Tirreno. “Faremo quanto è possibile – conclude l’assessore Caroccia – per mantenere le corse verso le scuole e verso gli istituti fuori Comune. Contiamo, inoltre, di garantire i collegamenti con l’aeroporto Leonardo da Vinci, oltre a quelli che rientrano nel piano estivo per i lidi e quelli con i centri periferici e rurali del nostro esteso Comune”.