Nuova cartellonistica Parco Leonardo

Di Genesio Pagliuca: “La nostra mozione non è stata discussa, ma l’importante è aver ascoltato i cittadini”

“A Parco Leonardo, lungo via Portuense, il Comune di Fiumicino ha installato un nuovo sistema di cartellonistica stradale per segnalare in modo chiaro e visibile l’ingresso nel quartiere. Si tratta di un intervento che mira a migliorare la riconoscibilità dell’area, contribuendo alla valorizzazione di una zona in costante espansione e sempre più centrale nella vita del territorio” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Accogliamo con soddisfazione questa iniziativa dell’amministrazione – sottolinea – soprattutto perché risponde a una necessità più volte espressa dai residenti di Parco Leonardo. Proprio per questo motivo, avevamo deciso di raccogliere le segnalazioni dei cittadini e trasformarle in una mozione ufficiale, presentata in Consiglio comunale. Sebbene la mozione non sia ancora stata discussa, riteniamo positivo che l’intervento sia stato comunque realizzato“.

“Tuttavia, appare evidente come, pur di non riconoscere alcun merito all’opposizione, l’amministrazione abbia preferito anticipare la richiesta contenuta nella nostra mozione, procedendo con l’installazione prima della sua discussione in aula. Al di là di queste dinamiche, ciò che davvero conta è che si sia dato seguito alle richieste della comunità, perché il nostro impegno è e resta quello di lavorare affinché Parco Leonardo possa ottenere l’attenzione e i servizi che merita. Questo intervento rappresenta un piccolo ma significativo passo avanti in questa direzione. L’importante è continuare a lavorare nell’interesse dei cittadini” conclude il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca