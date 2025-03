Novità per gli asili nido tra bonus ed iscrizioni

Tasciotti: “Per tante famiglie del territorio un aiuto concreto per la cura e l’educazione dei più piccoli”

di Fernanda De Nitto

“E’ stato pubblicato l’avviso pubblico riguardante l’iscrizione ai nidi di infanzia comunali per l’anno educativo 2025/2026” ad annunciarlo l’incaricato del Sindaco alle Politiche Scolastiche, Prof. Roberto Tasciotti.

“A partire da oggi e fino al 26 aprile – specifica Tasciotti – è possibile presentare domanda per le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, sulla base dei requisiti presenti nell’avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Comune”.

“I nidi comunali – spiega – sono in tutto nove, compresa la struttura di Via Foce Micina, ed i posti disponibili sono 116 per la sezione piccoli, con bambini da tre mesi a dodici mesi, 87 per la sezione medi con bambini tra i tredici mesi e i ventiquattro mesi e 104 per i grandi, aventi un’età compresa tra i venticinque mesi e i trentasei mesi”.

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato online, sul sito istituzionale del Comune, presente nella sezione “Servizi – Iscrizione Nidi d’Infanzia”, utilizzando le credenziali Spid o Cie. A far data dal prossimo 20 maggio, sulla base delle domande pervenute, l’ufficio scuole predisporrà una graduatoria provvisoria, mentre la definitiva sarà pubblicata il 25 giugno 2025.

“Proprio per sostenere le famiglie nel pagamento delle rette degli asili nido è stato pubblicato il nuovo bando da parte dell’INPS – prosegue – utile per richiedere un contributo per le spese di frequenza agli asili nido pubblici o privati autorizzati e per supporto a domicilio per bambini con gravi patologie croniche che non possono frequentare le strutture educative”.

L’importo del contributo varia in base all’ISEE e alla data di nascita del bambino. Per i nati fino a dicembre 2023 il contributo concesso varia tra i 1.500 euro ed i 3.000 euro, mentre per i nati dal 1 gennaio 2024 il bonus varia dai 1.500 euro ai 3.600 euro.

“Possono richiedere il sostegno – aggiunge Tascotti – tutti i residenti in Italia con bambini di età inferiore ai tre anni. Le domande da parte dell’INPS saranno elaborate a partire dal prossimo 2 aprile, e saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione. Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso il servizio dedicato sul portale dell’INPS, fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento. È importante allegare la documentazione necessaria, come le fatture delle rette pagate e, nel caso del supporto a domicilio, un’attestazione del pediatra”.

“Tali importanti novità nel settore dei servizi educativi per l’infanzia consentiranno a tante famiglie del territorio di avere un importante supporto, garantendo un aiuto concreto per la cura e l’educazione dei più piccoli” ha concluso l’incaricato del Sindaco alle Politiche Scolastiche, Roberto Tasciotti