Comitato Tavoli del Porto: “Grande successo della manifestazione al vecchio faro”

“Invitiamo i cittadini all’assemblea di sabato 15 Marzo presso il parco della Liburna”

“È stata una manifestazione bella e partecipata, con tante associazioni e comitati che costituiscono la nostra rete e numerosi cittadini che hanno testimoniato con la loro presenza la contrarietà a questo progetto di porto crocieristico e contro la barriera di cemento eretta lo scorso lunedì notte” si legge nella nota stampa del Comitato Tavoli del Porto.

“Con la spinta della partecipazione popolare – prosegue – torniamo chiedere chiarezza sulla realizzazione di questo muro. A cosa serve se non ad impedire ai cittadini di usufruire della spiaggia? Chiediamo chiarezza sulle procedure autorizzative e sulle dichiarazioni a mezzo stampa in merito alla distinzione tra aree di competenza della società Fiumicino Waterfront e quelle del Comune, nell’ambito della stessa zona in concessione. Torniamo a chiedere al Comune di bonificare subito le aree lungo Via del Faro, che versano in uno stato di degrado, rimuovendo le discariche abusive che sono all’esterno dell’area in concessione e che nulla hanno a che vedere con la realizzazione del porto”.

“Invitiamo infine tutti i cittadini interessarti ad approfondire gli aspetti critici di questo progetto all’assemblea che si terrà Sabato 15 Marzo alle ore 11:00 presso il parco della Liburna in Via del Faro 240″ conclude la nota stampa del Comitato Tavoli del Porto