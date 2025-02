“No al Porto Crocieristico”, sabato 1 marzo assemblea pubblica organizzata dal Comitato “I Tavoli del Porto”

“Vogliamo far comprendere ai cittadini le conseguenze della realizzazione di questo progetto”

“In un’atmosfera di opacità che il progetto del porto turistico crocieristico ancora presenta abbiamo deciso di indire un’assemblea pubblica per far comprendere ai cittadini le numerose problematiche che il progetto porta con sé” Lo dichiarano in un comunicato stampa i membri del Comitato “I Tavoli del Porto”.

“Sabato 1° Marzo dalle ore 11:00 – proseguono – saremo ospiti del Parco della Liburna che il Comitato SAIFO ci ha gentilmente messo a disposizione per svolgere, in collaborazione con il Collettivo No Porto, un’assemblea popolare aperta a tutti i cittadini interessati a questa vicenda”.

“La scorsa settimana, infatti – aggiungono – ha avuto luogo la commissione consiliare delle opere del Giubileo sul progetto del porto turistico crocieristico a Isola Sacra al Vecchio Faro. Il dibattito che ne è seguito, tra battute e polemiche, non ha portato alla luce le problematiche di questo progetto. Diverse domande sollevate dai consiglieri di opposizione non hanno avuto risposta. In particolare non sono state affrontate le principali criticità del progetto dal punto di vista ambientale né è stata fatta chiarezza sull’iter procedurale che dovrà essere necessariamente rivisto a seguito della segnalazione dell’Antitrust su evidenza pubblica e durata della concessione. Soprattutto non ha risposta la questione se il Comune sia effettivamente titolato al rilascio delle autorizzazioni e concessione per un porto con funzione crocieristica che noi del Comitato riteniamo essere un serio punto critico.

“I tecnici comunali, pur presenti in commissione e interpellati dai consiglieri, non sono stati autorizzati ad intervenire su stessa dichiarazione del sindaco. Era presente invece – sottolineano – ed è stato autorizzato ad intervenire, l’Amministratore delegato della Fiumicino Waterfront, Galliano Di Marco. Alle associazioni del territorio presenti invece non è stata data possibilità di intervento, pertanto, torniamo chiedere che siano invitate a partecipare attivamente in Commissione anche le associazioni del territorio che fanno parte della rete dei Tavoli del Porto per entrare nel merito delle questioni come viabilità, inquinamento, tutela della costa ecc.

“Se il progetto è solido e l’Amministrazione ha delle soluzioni per le criticità sollevate da cittadini, opposizione e associazioni allora il confronto non dovrebbe fare paura. Per questo motivo faremo quanto è nelle nostre possibilità per far comprendere ai cittadini le conseguenze della realizzazione di questo progetto nell’assemblea di Sabato. L’associazione SaiFo darà la possibilità di poter visitare la Liburna alle 10.00, prima che l’assemblea abbia inizio” concludono i membri del Comitato “I Tavoli del Porto”