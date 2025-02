Nel Porto canale ed alla foce dragati 8mila metri cubi di materiali

Sono in conclusione i lavori per riportare in sicurezza la navigazione

di Dario Nottola

Volge alla conclusione il dragaggio del tratto principale del porto canale, comprese le fasce filo-banchina, e della foce, a Fiumicino. Obiettivo dei lavori, scattati dopo una lunga attesa il 14 gennaio scorso e che si concluderanno formalmente, si apprende, il 27 febbraio, era riportare il canale navigabile del fiume Tevere, alle condizioni di sicurezza, raggiungendo una quota variabile tra i 3,50 metri ed i 6 metri, compatibili con le esigenze di navigazione e di manovra a seconda dei diversi punti interessati.

I lavori, ad opera della ditta per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, erano stati sollecitati, a più riprese e con forza, dalle rappresentanze della flotta peschereccia, la più folta del Lazio, oltre che dall’amministrazione comunale. Sono stati preceduti dalle opere marittime di recupero e smaltimento del materiale ferroso che è stato rilevato nel canale navigabile e nella darsena portuale.

Ad oggi, il volume di materiali finora movimentato, durante le operazioni di dragaggio, è stato di circa 8000 metri cubi all’interno del canale ed alla foce. Rimangono da dragare circa 3000 metri cubi interamente all’interno della darsena turistica.

L’attività ha richiesto condizioni meteomarine particolarmente favorevoli, in quanto la presenza di vento ed onde rende impraticabile l’accosto del motopontone, che funge da draga, alla vasca di colmata destinata allo scarico dei sedimenti. Per tale ragione, dall’avvio delle attività di dragaggio, i giorni effettivamente lavorati sono stati 14 su 37. La produttività si è attestata, pertanto, su circa 600-700 metri cubi al giorno.

Gli interventi, nel dettaglio, hanno riguardato il tratto terminale del porto canale, l’ingresso e la parte centrale della darsena, parte delle zone sottostanti le sponde delle banchine in direzione dell’imboccatura, e lo specchio acqueo in prossimità del fanale verde.