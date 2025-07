Nel Centro Tecnico Rifornimenti dell’Aeronautica di Fiumicino si è concluso il corso per Operatore Doganale

Il Comandante del C.T.R., Colonnello Massimo Cionfrini, si è complimentato con i 20 tra ufficiali, sottufficiali e graduati che vi hanno preso parte

di Umberto Serenelli

Non si ferma l’attività formativa dei militari italiani. Presso il Centro Tecnico Rifornimenti (C.T.R.) di Fiumicino si è infatti concluso, lo scorso 2 luglio l’8° Corso basico per Operatore Doganale a cui hanno aderito venti militari tra ufficiali, sottufficiali e graduati provenienti da Reparti dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare. Sviluppata nell’arco di tre settimane, l’interessante attività formativa è riuscita a fornire una preparazione teorica e pratica sui principali aspetti normativi e procedurali legati alle operazioni doganali delle Forze Armate, con particolare attenzione ai contesti internazionali e alle Operazioni fuori dai confini nazionali.

La rinnovata collaborazione con l’Agenzia delle Dogane di Roma 2 ha rappresentato un valore aggiunto per il corso che ha affrontato temi operativi e procedurali di interesse per i militari impegnati nella gestione delle formalità doganali in ambito comunitario ed extra-comunitario. A tal proposito i dirigenti dell’Agenzia hanno tenuto specifici moduli didattici in aula. All’aeroporto “Leonardo da Vinci” è stato completato il percorso formativo con visita istituzionale presso l’Agenzia delle Dogane di Roma 2 – Aeroporto intercontinentale di Fiumicino, seguita da una tappa presso la Cargo City e un approfondimento sulle attività dello Servizio Vigilanza Antifrode Doganale: struttura preposta al controllo delle spedizioni per la prevenzione di frodi e traffici illeciti.

“La collaborazione tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Aeronautica Militare si consolida di anno in anno e rappresenta per noi un onore e un privilegio – sottolinea il Dott. Claudio Ciocchetti, Direttore Sostituto dell’Agenzia delle Dogane di Roma 2 –. Partecipare alla formazione del personale interforze significa contribuire concretamente a rafforzare il presidio della legalità nelle procedure doganali delle Forze Armate. La scrupolosità nei controlli e la corretta applicazione delle normative rappresentano, infatti, una garanzia fondamentale di sicurezza e trasparenza nelle operazioni di movimentazione internazionale dei materiali della Difesa”.

Il Comandante del C.T.R., Colonnello Massimo Cionfrini, si è invece complimentato con i frequentatori per il risultato conseguito, sottolineando l’importanza della funzione doganale quale capacità trasversale e fondamentale per tutte le Forze Armate. Ha poi evidenziato come, in particolar modo per l’Aeronautica Militare, essa rappresenti una competenza distintiva, strettamente legata alla natura del trasporto aereo, che per caratteristiche peculiari del vettore prevede tempi ridotti a fronte di distanze smisurate, richiedendo una gestione estremamente accurata e tempestiva delle formalità doganali. L’attività formativa condotta al C.T.R. si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento delle capacità doganali della Forza Armata, che lo scorso mese di maggio ha visto anche l’inaugurazione del nuovo ufficio operativo del nucleo doganale del 1° Gruppo Ricezione e Smistamento (1° GRS) presso la Cargo City dell’aeroporto di Milano Malpensa. In tale contesto, il Centro Tecnico Rifornimenti e il sovraordinato Servizio dei Supporti del Comando Logistico si confermano come organi di riferimento in ambito Aeronautica Militare per la gestione delle attività doganali, assicurando un supporto specialistico, continuativo e qualificato alle esigenze operative della Difesa.