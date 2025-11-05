Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 5 Novembre 2025

Nassiriya, 22 anni dopo: la città ricorda i caduti con una cerimonia commemorativa

Deposizione di una corona e momento di raccoglimento al monumento di Testa di Lepre. Presente la vice sindaco Giovanna Onorati

 

 

A ventidue anni dalla strage di Nassiriya, la città torna a riunirsi per rendere omaggio ai militari e ai civili italiani caduti il 12 novembre 2003 durante la missione di pace in Iraq. L’appuntamento è per il 12 novembre presso il monumento di Testa di Lepre, in Largo Formichi 16, dove si svolgerà una cerimonia ufficiale di commemorazione.

 

Alla presenza delle Autorità religiose, militari e civili, verrà deposta una corona d’alloro per ricordare le 19 vittime dell’attentato, simbolo del sacrificio e del servizio alla Nazione. Durante il momento istituzionale è previsto un raccoglimento in memoria dei caduti e un breve tributo alle famiglie e ai colleghi delle vittime.

 

A rappresentare l’Amministrazione comunale sarà la vice sindaco Giovanna Onorati, che porterà il saluto e la vicinanza della comunità locale. “Il ricordo di Nassiriya – è il messaggio condiviso dall’organizzazione – non è solo memoria, ma impegno a custodire valori di pace, coraggio e servizio”.

 

 

La cerimonia è promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione V.B. “Salvo D’Acquisto” M.O.V.M., che ogni anno rinnova l’invito alla cittadinanza a partecipare e mantenere vivo il ricordo di una pagina dolorosa ma significativa della storia recente italiana.

 

 

