Nasce il polo della sicurezza a Fiumicino: nuovo comando per Polizia Locale e Protezione civile

Via libera della Giunta al progetto preliminare: la struttura verrà realizzata tra piazza Generale Alberto Dalla Chiesa e via Berlinguer

di Umberto Serenelli

Un polo per la sicurezza di Fiumicino formato da un nuovo comando della Polizia locale e della Protezione civile. La Giunta ha infatti deliberato la stesura di un documento in grado di tracciare l’indirizzo degli obiettivi strettamente collegato alla fase progettuale dell’opera.

All’ing. Paolo Roccetti, che è Dirigente comunale dell’area Ambiente e Strategia del Territorio, l’incarico di seguire le linee guida degli elaborati e la futura concretezza del progetto, adeguato ovviamente alle crescenti esigenze del corpo.

L’edificio in grado di ospitare personale dei vigili urbani e della protezione verrà costruito su un terreno di 1.049 metri quadrati, tra piazza Generale Alberto Dalla Chiesa e via Enrico Berlinguer, di proprietà del Comune e ricadente nel quartiere Isolato stazione.

La caserma dei baschi bianchi è ora ubicata ai piani superiori di un palazzo in piazza Generale Alberto Dalla Chiesa e presenta disagi non solo per gli agenti ma anche i cittadini che devono raggiungere gli uffici per sbrigare pratiche e contestare multe stradali. Inoltre, il parco mezzi è attualmente all’aperto, mentre la nuova “casa” dovrà essere in grado di ospitarlo nella zona sottostante al nuovo palazzetto così come quelli della protezione civile.

In questo momento il corpo conta circa 90 tra agenti e graduati, numero chiaramente insufficiente per i servizi da erogare nel vasto territorio, in cui risiedono circa 85mila anime. La pianta organica ne prevede oltre 200 per la copertura dei compiti d’istituto che riguardano anche e in particolare l’aeroporto Leonardo da Vinci oltre alla futura sede distaccata di Aranova.

La costruzione del comando è stata inserita nel piano delle opere pubbliche per l’anno 2025-2027 e il quadro economico prevede una spesa complessiva superiore a 3,1 milioni di euro. Per l’anno in corso sono già stati stanziati 150mila euro che rientrano in una prima stima dei costi per costruire locali adeguati e in sicurezza. L’unica nota stonata è che nel parcheggio individuato oggi sostano oltre 40 automobili di dipendenti comunali o di persone dirette agli sportelli anagrafici.