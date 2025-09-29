Nasce il Comitato Sostituti Taxi Fiumicino: “Servono più licenze e un piano serio per i trasporti pubblici”

“Siamo pronti a partecipare a un tavolo di lavoro per sviluppare un progetto che garantisca occupazione per i sostituti”

Il Comitato Sostituti Taxi FCO annuncia la propria nascita, spiegando che l’iniziativa nasce dalla “mancanza ormai consolidata di una politica dei trasporti pubblici del Comune di Fiumicino”, che – secondo i promotori – non sarebbe in grado di garantire un sistema efficiente e stabile di un servizio pubblico essenziale.

“Il nostro è un Comune anomalo – sottolinea il Comitato – considerando che sono presenti soltanto 34 taxi e 54 licenze bloccate da anni negli uffici dell’assessorato competente. Quel bando risale all’Amministrazione del Sindaco Bozzetto, quando Fiumicino contava 40mila cittadini. Oggi siamo a circa 90mila abitanti, con nuove frazioni e un Aeroporto che accoglie oltre 45 milioni di passeggeri l’anno. Un settore che potrebbe generare occupazione resta invece fermo, con appena 34 licenze attive da oltre 25 anni, costrette a coprire il servizio 24 ore su 24”.

Secondo il Comitato, l’inefficienza del sistema locale porta inevitabilmente “all’arrivo dei taxi romani, che hanno accesso alle strade comunali per servire le strutture turistiche di Fiumicino”. A ciò si aggiunge la questione tariffe: “Un trasporto dall’Aeroporto a Fiumicino costa 35 euro per meno di 5 km, mentre la tariffa fissa del Comune di Roma da Aeroporto a Parco dei Medici è di 31 euro per 16 km”.

Il Comitato sottolinea dunque la necessità di “un piano per il rilascio immediato delle 54 licenze già previste e di ulteriori licenze TAXI e NCC, in modo da garantire trasparenza nei costi ed efficienza nei collegamenti sia all’interno del Comune che verso la Capitale”.

Infine, i promotori ribadiscono la disponibilità al confronto: “Vogliamo collaborare con tutte le parti sociali e con l’Amministrazione Comunale per dare una risposta seria e concreta a un settore economico essenziale come quello del trasporto pubblico. Siamo pronti fin da subito a partecipare a un tavolo di lavoro per sviluppare un progetto che garantisca occupazione sicura per i sostituti, che svolgono questo ruolo da oltre 25 anni, e che al tempo stesso crei nuovi posti di lavoro, migliorando la copertura dei servizi di mobilità in tutto il territorio”.