Scritto da Fiumicino Online - martedì, 14 Ottobre 2025

Modifiche temporanee alla viabilità in via Gemignano Montanari

Dal 15 ottobre senso unico alternato per lavori sulla rete di raccolta delle acque meteoriche

 

A partire dal15 ottobre, dalle 7:00 alle 17:30 e fino al termine dei lavori, sarà attivata una disciplina temporanea del traffico in via Gemignano Montanari, all’altezza di via Manta, per consentire l’esecuzione di importanti interventi sulla rete di raccolta delle acque meteoriche.

 

Nel dettaglio, sarà previsto il restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico temporaneo, a seconda delle necessità operative del cantiere.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
via Gemignano Montanari
