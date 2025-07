Misure precauzionali per la salute pubblica, dopo l’incendio presso l’isola ecologica di Via Corona Boreale

Il Sindaco Mario Baccini ha emesso un’apposita ordinanza sindacale, su specifica richiesta della ASL RM3

A seguito dell’incendio avvenuto il 7 luglio 2025, presso l’isola ecologica in Via Corona Boreale, il Sindaco Mario Baccini ha emesso un’apposita ordinanza sindacale per l’adozione di misure precauzionali a tutela della salute pubblica, dell’ambiente e del benessere animale, su specifica richiesta della ASL RM3.

La ASL RM3, a seguito di valutazioni sanitarie preliminari, ha ritenuto infatti necessario intervenire a tutela della popolazione potenzialmente esposta ai fumi della combustione, in particolare i residenti nelle aree di Via Corona Boreale e Parco Da Vinci, ricadenti entro un raggio di 3 km dal luogo dell’incendio.

Contestualmente, l’Amministrazione comunale ha richiesto l’intervento di ARPA Lazio per il campionamento della qualità dell’aria e la valutazione dell’impatto ambientale dell’evento.

In attuazione della richiesta della ASL RM3, l’ordinanza sindacale prevede le seguenti misure precauzionali:

1. Limitare il più possibile lo svolgimento di attività all’aperto, in particolare nelle aree interessate dalla ricaduta dei fumi;

2. Mantenere porte e finestre chiuse;

3. Evitare l’uso di impianti di ventilazione meccanica o di condizionatori con immissione di aria esterna; nessuna limitazione invece all’uso delle pompe di calore presenti nelle abitazioni;

4. particolare attenzione va prestata i soggetti fragili: bambini, anziani, donne in gravidanza e persone con patologie respiratori o cardiovascolari. Si consiglia a tali soggetti di rimanere al chiuso fino a nuova comunicazione;

5. Evitare il consumo di frutta, ortaggi e altri prodotti alimentari coltivati in orti o giardini esposti ai fumi o alla ricaduta delle polveri, se non dopo attento lavaggio con acqua corrente;

6. evitare il contatto diretto con superfici (mobili da giardino, giochi per bambini, arredi esterni) che potrebbero essere state esposte ai fumi. Pulire accuratamente con panni umidi e detergenti comuni prima dell’utilizzo;

7. in caso di irritazioni agli occhi, gola o vie respiratorie, cefalea, nausea o difficoltà respiratorie, contattare il proprio medico curante o i servizi sanitari territoriali.