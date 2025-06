Messa in sicurezza fermate Tpl, gli interventi interesseranno tutte le località

De Pascali: “Stiamo portando avanti questa rivoluzione, perchè per noi Fiumicino è un comune unico”

“Come Presidente della Commissione Trasporti non posso che esprimere soddisfazione per l’approvazione della delibera di messa in sicurezza delle fermate pericolose del tpl. Un intervento fondamentale per garantire la piena fruibilità, a tutti, del nostro trasporto pubblico e che dimostra, ancora una volta, il nostro interesse per tutto il territorio comunale. Gli interventi, infatti, interesseranno tutte le località” lo dichiara Francesca De Pascali, Presidente Commissione Trasporti Comune di Fiumicino.

“L’abbiamo sempre detto, per noi Fiumicino è un comune unico. Stiamo portando avanti questa rivoluzione. Un ringraziamento al sindaco e a tutta la giunta comunale per questo nuovo, importantissimo risultato” conclude De Pascali