Mercoledì 17 luglio chiusura nido d’infanzia “Il pagliaccetto” per sospensione idrica

Dalle ore 8 alle 22, lavori di manutenzione straordinaria Acea Ato2

Il giorno 17 luglio a causa della sospensione idrica, dalle ore 8 alle 22, per lavori di manutenzione straordinaria, Acea Ato2, il nido d’infanzia “Il pagliaccetto” in via Torre del Pagliaccetto, rimarrà chiuso per tutta la giornata.