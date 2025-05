Medicina generale. Severini: “A Fiumicino 3500 nuove disponibilità per i pazienti”

“Questo significa avere una maggiore scelta, un servizio migliore e a misura di cittadino”

Buone notizie per la sanità nel Comune di Fiumicino. A seguito di una serie di colloqui con il dottor Muscolo, del distretto sanitario di Fiumicino, la città sarà in grado di garantire nuove scelte a 3500 pazienti dislocati in tutte le località di Fiumicino.

“Ringrazio il dottor Muscolo per la sua disponibilità e per il lavoro che svolge – ha dichiarato Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Fiumicino – Sette medici di medicina generale, che già operano sul nostro territorio, potranno infatti ampliare i propri pazienti di 500 unità ognuno, dando così una risposta fondamentale alla carenza di personale”.

“Questo significa avere una maggiore scelta, un servizio migliore e a misura di cittadino. Era una problematica molto sentita dalla città alla quale abbiamo immediatamente lavorato e cercato una soluzione grazie a un importante lavoro di squadra con le istituzioni regionali e sanitarie locali” ha concluso il Presidente Consiglio Comunale Fiumicino

(Immagine da web)