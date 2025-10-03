Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 3 Ottobre 2025

Maxi piantagione di marijuana scoperta a Fiumicino

La Guardia di Finanza sequestra oltre 300 chili di droga coltivata in serra nel giardino di un 60enne

 

 

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Roma, nel corso di normali servizi di controllo economico del territorio, hanno eseguito un’attività d’iniziativa nei confronti di un residente nel Comune di Fiumicino, che si è conclusa con il sequestro di un’intera piantagione di marijuana.

 

I Finanzieri della Compagnia di Fiumicino hanno scoperto, nel giardino dell’abitazione dello stesso, una serra che, occultata da vegetazione spontanea, celava diverse piante di marijuana, per lo più alte oltre 3 metri, con infiorescenze mature.

 

All’interno della serra era presente un efficientissimo sistema automatico di irrigazione, semi per ulteriori produzioni e numerosi concimi per garantire una crescita ottimale delle piante.

 

Il responsabile, un cittadino italiano di 60 anni, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. La responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata con la sentenza irrevocabile di condanna.

 

 

