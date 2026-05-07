Maxi finanziamento per Fiumicino: in arrivo 3,68 milioni per opere strategiche

Risanamento idrogeologico ad Aranova e messa in sicurezza edifici scolastici. Onorati: “Siamo soddisfatti per questo risultato”

Il Comune di Fiumicino è risultato assegnatario di un finanziamento ministeriale pari a 3.680.000 euro, destinato alla realizzazione di interventi strategici per la sicurezza del territorio e degli edifici scolastici.

Il contributo, erogato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, consentirà la realizzazione di interventi già inseriti nel piano delle opere pubbliche: il risanamento idrogeologico dell’area di Aranova e la messa in sicurezza degli edifici scolastici attraverso i lavori di adeguamento antincendio.

La richiesta di finanziamento è stata promossa dall’Assessorato ai Lavori Pubblici e resa possibile grazie all’impegno costante dell’Area Tecnica e degli uffici.

“Siamo particolarmente soddisfatti per questo importante risultato perché ci permette di intervenire sulla sicurezza del territorio e quella delle nostre scuole – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Si tratta di risorse strategiche frutto di un lavoro serio e puntuale degli uffici, a conferma della capacità dell’Amministrazione di intercettare opportunità importanti per il territorio.”

“Adesso procederemo con le fasi di approvazione dei progetti esecutivi e con il successivo affidamento dei lavori, nel rispetto delle tempistiche previste, con l’obiettivo di avviare quanto prima i cantieri.” conclude Onorati