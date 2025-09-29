Martedì 30 settembre “Una fiaccolata per Simona”: la città si ferma per ricordarla

La comunità si raccoglie in silenzio per la giovane mamma scomparsa tragicamente, chiedendo chiarezza e giustizia

di Fernanda De Nitto

Il tragico episodio della morte di Simone Bortoletto ha letteralmente sconvolto Fiumicino, in particolare i cittadini di Isola Sacra e di Focene, che hanno avuto negli anni il piacere di conoscere la giovane donna, vittima di un incidente stradale che, a seguito delle indagini del caso, potrebbe avere dei risvolti ancora più inquietanti rispetto all’evidente investimento sul ciglio della strada.

Proprio per ricordare questa giovane mamma ed esprimere vicinanza alla sua famiglia, l‘Associazione Donne per la Sicurezza Ets-Odv invita cittadini, associazioni, ed istituzioni a partecipare al sit-in e fiaccolata prevista per il prossimo martedì 30 settembre alle ore 19.30 in Via Redipuglia, angolo Via Mario Giuliano, a Fiumicino.

L’iniziativa nasce come momento di comunità, di silenzio e di luce per una vita spezzata troppo presto, che lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che hanno avuto il piacere di conoscere Simona.

Una voce collettiva che intende chiedere chiarezza e giustizia, affinché la magistratura e gli inquirenti facciano, nel più breve tempo possibile, piena luce sull’accaduto.

Il silenzio e l’indifferenza non posso avere spazio di fronte a un dramma che scuote tutta la comunità che è invitata a partecipare alla fiaccolata portando con sé una candela, affinché Simona non sia mai dimenticata.

L’Associazione Donne per la Sicurezza invita tutti ad essere uniti nella memoria di Simona Bortoletto, per ribadire insieme che nessuna vita può essere spezzata senza verità.