Martedì 15 luglio, convocato il Consiglio comunale con due proposte di deliberazione

Ratifica dgc 113 variazione di bilancio urgente e Istituzione e costituzione della “Fondazione Fiumicino 3000”

Ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento comunale, è stato convocato, per il giorno 15 luglio 2025 alle 8.00 in prima convocazione e alle 10.00 in seconda convocazione, in seduta pubblica e in sessione ordinaria, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Proposte di deliberazione

– Prop. n.21/2025 – Ratifica dgc 113 del 18/06/2025 variazione di bilancio urgente ai sensi dell’art 42 TUEL per inserimento maggiori entrate e costituzione di un nuovo capitolo di spesa per l’area sviluppo economico

– Prop.n.1/2025 –Istituzione e costituzione della fondazione denominata “Fondazione Fiumicino 3000”