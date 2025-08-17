Maria Cristina Balducci, nuova presidente dell’Associazione “Insieme con i disabili”

“Ringrazio tutti i soci dell’Associazione per la fiducia che hanno riposto nei miei riguardi”

di Fernanda De Nitto

L’Associazione Insieme con i disabili ha recentemente rinnovato le cariche sociali eleggendo come Presidente della Onlus Maria Cristina Balducci, mentre come Vice Presidente è stata confermata Rosalba Tarantino.

La neo presidente ha raccontato dei nuovi progetti sociali futuri e del costante impegno nel far coesistere e confrontare figli e genitori che vivono la disabilità, incentivando situazioni stimolanti ed educative per tutti.

“Dal giorno della mia elezione, per la quale ringrazio tutti i soci dell’Associazione per la fiducia che hanno riposto nei miei riguardi, sto cercando di impegnarmi in diverse progettualità da avviare con il mese di settembre in favore dei nostri ragazzi, che purtroppo nella maggior parte dei casi non hanno la possibilità di rispondere alle necessità della vita in modo autonomo – afferma Maria Cristina Balducci – Maggiore sarà anche l’impegno dedicato, in particolare, ai minori strutturando attività e programmi che prevedano la valorizzazione dell’inclusività sotto tutti i punti di vista, sostenendo le famiglie in tutti i loro percorsi di assistenza e socialità”.

“Grazie anche ad una visione più attenta e partecipe da parte dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino – aggiunge – siamo fiduciosi proprio rispetto all’importante tema dell’inclusività che sta caratterizzando la città in questi ultimi tempi, mediante attività concrete rivolte ai nostri concittadini”.

“Dalla costituzione dell’Associazione nel 2011 si è fatto tanto per ampliare la conoscenza della disabilità migliorando ed incrementando tutte le nostre attività, come il centro diurno per le nostre ragazze e ragazzi speciali e quello per minori. Tentiamo con i nostri centri di far vivere a tutti un posto familiare, un luogo di cura, apprendimento, conoscenza, incontro e socializzazione che è reso ogni giorno possibile grazie anche alla sensibilità ed attenzione di tanti nostri amici e sostenitori. Nel nostro angolo di serenità ci auguriamo sempre di essere un supporto fondamentale per le famiglie, impegnandoci con caparbietà a fare sempre meglio e di più per i nostri ragazzi” ha concluso Maria Cristina Balducci